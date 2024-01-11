2023 год оказался более устойчивым для мировой экономики, чем мы ожидали - представитель МВФ
19:10 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наиболее негативные прогнозы на 2023 год, с которыми выступал Международный валютный фонд (МВФ), не оправдались. Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.
«2023 год оказался довольно устойчивым для мировой экономики, более устойчивым, чем мы ожидали в начале 2023 года. И если мы посмотрим на некоторые более пессимистичные прогнозы, которые были сделаны в начале 2023 года, год назад, то они не оправдались. Таким образом, на данный момент глобальная экономика была относительно устойчивой, мы ожидаем, что эта устойчивость сохранится и в 2024 году», — отметила она.
Как подчеркнула представитель фонда, «инфляция снижается, а рынки труда продолжают оставаться устойчивыми». «Конечно, не все новости так хороши.
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