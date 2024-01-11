В МВФ подсчитали, сколько денег потребуется Украине наступившем году

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине в нынешнем году потребуется значительное финансирование в размере $42 млрд. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

«Что касается вопросов о финансировании, то потребности Украины в финансировании остаются значительными на 2024 год. По нашим оценкам, стране потребуется финансирование в размере около $42 млрд, включая официальную донорскую поддержку в размере около $32 млрд», — отметила она.

«Безусловно, важно, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и получение Украиной финансирования, необходимого для поддержания макроэкономической стабильности в стране», — добавила Козак.