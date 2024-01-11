Пентагон не смог полностью проконтролировать использование Украиной поставленного оружия

20:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не смогло должным образом проконтролировать доставку всех переданных союзниками вооружений на территорию Украины. Об этом сообщается в докладе аппарата генерального инспектора американского военного ведомства.

«Министерство обороны не смогло полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину», — указано в документе. Отмечается, что по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд, что связывается с неспособностью ведомства обеспечить полную отчетность о поставках. Кроме того, сотрудники американского министерства не смогли предоставить точные данные для информационного портала, куда заносятся сведения о поставках помощи Украине.