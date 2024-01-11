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НОВОСТИ

Во Франции назначен новый глава МИД

22:05 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции. Об этом назначении объявил глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства. Он сменит на этом посту Катрин Колонна, которая возглавляет французскую дипломатию с мая 2022 года.

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