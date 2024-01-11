Кирби: Помощь, которую мы оказывали Украине, теперь со скрипом остановилась

22:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву.

«Критически важно, чтобы Конгресс [США] действовал по этому запросу [на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины], касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование», — считает Кирби. «Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась», — подчеркнул сотрудник СНБ. По его оценке, «необходимость [в предоставлении Киеву новых американских вооружений] сейчас острая, особенно в зимние месяцы».