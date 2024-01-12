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ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов

09:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.

«Центральные военно-воздушные силы США <…> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном», — говорится в заявлении.

В частности, удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

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