ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов
09:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.
«Центральные военно-воздушные силы США <…> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном», — говорится в заявлении.
В частности, удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.
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