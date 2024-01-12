ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении и заставили их отступить

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре контратаки на купянском направлении, однако Вооруженные силы РФ отразили их, заставив противника отступить. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й 41-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — сказал он.

По данным Зыбинского, потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военнослужащих. Кроме того, противник потерял танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.