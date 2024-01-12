ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении и заставили их отступить
09:05 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре контратаки на купянском направлении, однако Вооруженные силы РФ отразили их, заставив противника отступить. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й 41-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — сказал он.
По данным Зыбинского, потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военнослужащих. Кроме того, противник потерял танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.
НОВОСТИ
- 10:05 12.01.2024
- Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами
- 10:00 12.01.2024
- Япония намерена следить за ситуацией после слов Путина о посещении Курил
- 09:32 12.01.2024
- Украинские пенсионеры умрут без западного финансирования - Зеленский
- 09:20 12.01.2024
- Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос до рекордных $240 млрд
- 09:00 12.01.2024
- ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов
- 22:55 11.01.2024
- Кирби: Помощь, которую мы оказывали Украине, теперь со скрипом остановилась
- 22:05 11.01.2024
- Во Франции назначен новый глава МИД
- 20:16 11.01.2024
- Пентагон не смог полностью проконтролировать использование Украиной поставленного оружия
- 19:30 11.01.2024
- В МВФ подсчитали, сколько денег потребуется Украине в наступившем году
- 19:10 11.01.2024
- 2023 год оказался более устойчивым для мировой экономики, чем мы ожидали - представитель МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать