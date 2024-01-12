Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос до рекордных $240 млрд
09:20 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно распространенным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за указанный период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд. Положительное сальдо России за минувшие 12 месяцев сократилось по сравнению с 2022 годом примерно в два раза, до $18,17 млрд.
НОВОСТИ
- 10:05 12.01.2024
- Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами
- 10:00 12.01.2024
- Япония намерена следить за ситуацией после слов Путина о посещении Курил
- 09:32 12.01.2024
- Украинские пенсионеры умрут без западного финансирования - Зеленский
- 09:05 12.01.2024
- ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении и заставили их отступить
- 09:00 12.01.2024
- ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменских хуситов
- 22:55 11.01.2024
- Кирби: Помощь, которую мы оказывали Украине, теперь со скрипом остановилась
- 22:05 11.01.2024
- Во Франции назначен новый глава МИД
- 20:16 11.01.2024
- Пентагон не смог полностью проконтролировать использование Украиной поставленного оружия
- 19:30 11.01.2024
- В МВФ подсчитали, сколько денег потребуется Украине в наступившем году
- 19:10 11.01.2024
- 2023 год оказался более устойчивым для мировой экономики, чем мы ожидали - представитель МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать