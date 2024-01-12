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НОВОСТИ

Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос до рекордных $240 млрд

09:20 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно распространенным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за указанный период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд. Положительное сальдо России за минувшие 12 месяцев сократилось по сравнению с 2022 годом примерно в два раза, до $18,17 млрд.

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