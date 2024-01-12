Украинские пенсионеры умрут без западного финансирования - Зеленский

09:32 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Латвию пожаловался, что украинские пенсионеры умрут, если западные страны прекратят финансирование страны. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что власти Украины «много чего покупают за деньги страны», но без финансирования извне Киев не сможет платить пенсию пенсионерам.

«Не давлю на жалость, но без пенсии старые люди умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал Зеленский. Газета.Ru