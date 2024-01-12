Япония намерена следить за ситуацией после слов Путина о посещении Курил

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить Курильские острова будет внимательно следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом». Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», — сказал он. Хаяси повторил позицию Японии в отношении России в связи с ситуацией на Украине, отметив, что Токио будет сохранять санкции против Москвы и продолжать поддержку Киева.

Путин ранее, посещая Хабаровск, пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова. «Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — сказал глава государства на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.