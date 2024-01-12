Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами
10:05 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время ближневосточного турне не смог убедить арабские страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, присоединиться к международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.
Как указали арабские чиновники, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые воспринимаются как «особенно важные партнеры в борьбе против хуситов», не заинтересованы в том, чтобы поддерживать возобновление военных операций. Египет и Катар также не намерены присоединяться к подобным операциям, поскольку это может выглядеть как выступление на стороне Израиля и его западных союзников в ближневосточном конфликте.
Портал отметил, что отсутствие поддержки со стороны региональных партнеров может подорвать любые планы США по проведению операции против хуситов «как на поле боя, так и с точки зрения риторики». Semafor отметил, что пока из стран Ближнего Востока к планам Вашингтона выступить против хуситов присоединился только Бахрейн.
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