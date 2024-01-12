В мире растет заболеваемость раком - WSJ
10:20 12.01.2024 Источник: Газета.Ru
В мире растет заболеваемость раком, чаще его выявляют у молодежи. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.
Издание отмечает, что уровень диагностирования онкологии в Соединенных Штатах вырос на 12,8% за 20 лет. Исследование также указывает на резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.
«Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — цитирует WSJ руководителя программы для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке Андреа Черчек.
В статье говорится, что это заводит медицинских работников в тупик. Врачи подозревают, что причины кроются в изменении образа жизни — недостаточная физическая нагрузка, большое количество многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик, рост числа людей с ожирением. При этом специалисты указывают, что ожирение и образ жизни не могут полностью объяснить ситуацию. Газета.Ru
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