Киев должен активнее привлекать на военную службу женщин - генерал США
10:32 12.01.2024 Источник: Газета.Ru
Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и покинувших страну граждан. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу ProUA.
По словам отставного военного, на Украине есть достаточно людей, но ее власти не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу.
«Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <...> молодых женщин», — сказал он.
По мнению Ходжеса, женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Например, в большинстве армий западных стран женщины привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров.
Также генерал-лейтенант в отставке считает, что Киев мог бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших с Украины. По его словам, десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста находятся в Германии, Польше, Румынии.
«Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство», — добавил Ходжес. Газета.Ru
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