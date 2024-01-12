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Киев должен активнее привлекать на военную службу женщин - генерал США

10:32 12.01.2024 Источник: Газета.Ru

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и покинувших страну граждан. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу ProUA.

По словам отставного военного, на Украине есть достаточно людей, но ее власти не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу.

«Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <...> молодых женщин», — сказал он.

По мнению Ходжеса, женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Например, в большинстве армий западных стран женщины привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров.

Также генерал-лейтенант в отставке считает, что Киев мог бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших с Украины. По его словам, десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста находятся в Германии, Польше, Румынии.

«Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство», — добавил Ходжес.  Газета.Ru

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