Беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, двое погибли

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль медиков в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Водитель реанимобиля и врач получили ранения», — говорится в сообщении.