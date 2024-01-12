0
0
79
НОВОСТИ

Беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, двое погибли

11:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль медиков в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Водитель реанимобиля и врач получили ранения», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 12.01.2024
Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов
0
24
11:20 12.01.2024
Демонстранты попытались проникнуть в тюрьму, где содержится экс-глава МВД Польши
0
52
11:05 12.01.2024
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей
0
90
10:32 12.01.2024
Киев должен активнее привлекать на военную службу женщин - генерал США
0
145
10:20 12.01.2024
В мире растет заболеваемость раком - WSJ
0
173
10:05 12.01.2024
Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами
0
169
10:00 12.01.2024
Япония намерена следить за ситуацией после слов Путина о посещении Курил
0
196
09:32 12.01.2024
Украинские пенсионеры умрут без западного финансирования - Зеленский
0
251
09:20 12.01.2024
Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос до рекордных $240 млрд
0
252
09:05 12.01.2024
ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении и заставили их отступить
0
220

Возврат к списку