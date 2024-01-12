Беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, двое погибли
11:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль медиков в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Водитель реанимобиля и врач получили ранения», — говорится в сообщении.
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