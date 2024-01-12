Демонстранты попытались проникнуть в тюрьму, где содержится экс-глава МВД Польши

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа демонстрантов провела акцию протеста у тюрьмы города Радом (около 100 км к югу от Варшавы), где содержится экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский. По сообщению интернет-портала onet.pl, в ходе акции была предпринята попытка проникнуть на территорию пенитенциарного учреждения.

По данным издания, акцией руководил депутат Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Марек Суский. «Политик хотел войти внутрь тюремного учреждения, но его не впустили», — пишет портал.

В акции также приняла участие супруга арестованного экс-министра Барбара Каминьская. Митингующие скандировали лозунги с требованием освободить Каминьского. Полиция не вмешивалась и не проводила никаких задержаний. В акции участвовали несколько десятков человек.

Вечером в четверг сторонники ПиС провели в Варшаве демонстрацию в поддержку арестованных Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, в которой по разным оценкам участвовали от 35 тыс. до 300 тыс. человек.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса. 9 января Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Депутаты Сейма от бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию хаосом.