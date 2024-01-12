Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 руб. впервые с 13 декабря 2023 г., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:50 мск, евро снижался на 0,2% до 96,97 руб.

К 09:54 мск евро находился на уровне 96,85 руб. (-0,32%). В то же время курс доллара снижался на 0,42% до 88,22 руб., курс юаня — на уровне 12,275 руб. (-0,39%).