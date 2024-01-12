Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев 12 января.

«Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — приводятся слова премьера в заявлении британского правительства. Большая часть беспилотников будет произведена в Соединенном Королевстве, однако оборонное ведомство страны задействует в том числе иностранных партнеров для того, чтобы «заметно нарастить поставки дронов» Киеву.

Уточняется, что Лондон принял решение об увеличении объемов военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году, что на 200 млн фунтов больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства будут направлены на закупку для Украины «тысяч разведывательных и морских дронов, а также дронов большой дальности».