Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов
11:32 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев 12 января.
«Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — приводятся слова премьера в заявлении британского правительства. Большая часть беспилотников будет произведена в Соединенном Королевстве, однако оборонное ведомство страны задействует в том числе иностранных партнеров для того, чтобы «заметно нарастить поставки дронов» Киеву.
Уточняется, что Лондон принял решение об увеличении объемов военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году, что на 200 млн фунтов больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства будут направлены на закупку для Украины «тысяч разведывательных и морских дронов, а также дронов большой дальности».
НОВОСТИ
- 11:20 12.01.2024
- Демонстранты попытались проникнуть в тюрьму, где содержится экс-глава МВД Польши
- 11:05 12.01.2024
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей
- 11:00 12.01.2024
- Беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, двое погибли
- 10:32 12.01.2024
- Киев должен активнее привлекать на военную службу женщин - генерал США
- 10:20 12.01.2024
- В мире растет заболеваемость раком - WSJ
- 10:05 12.01.2024
- Блинкен не смог уговорить арабские страны присоединиться к коалиции по борьбе с хуситами
- 10:00 12.01.2024
- Япония намерена следить за ситуацией после слов Путина о посещении Курил
- 09:32 12.01.2024
- Украинские пенсионеры умрут без западного финансирования - Зеленский
- 09:20 12.01.2024
- Объем торговли КНР с Россией в 2023 году вырос до рекордных $240 млрд
- 09:05 12.01.2024
- ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении и заставили их отступить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать