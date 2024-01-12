Сотрудник режимного предприятия задержан ФСБ РФ за сотрудничество со спецслужбой Польши
12:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — отметили в ЦОС.
По версии следствия, «российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство».
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