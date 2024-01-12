0
0
129
НОВОСТИ

Сотрудник режимного предприятия задержан ФСБ РФ за сотрудничество со спецслужбой Польши

12:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — отметили в ЦОС.

По версии следствия, «российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 12.01.2024
Удары Британии и США по Йемену не останутся без ответа — представитель хуситов
0
31
13:00 12.01.2024
США продемонстрировали Азии свою неспособность поддерживать мир — МИД КНР
0
44
12:32 12.01.2024
Молдавия покупает российский газ по коррупционным схемам у посредников в ЕС — Додон
0
103
12:20 12.01.2024
Авиакомпании РФ в 2023 г. увеличили перевозки более чем на 10% — до 105 млн пассажиров
0
117
12:05 12.01.2024
Медведев считает, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от Украины
0
132
11:32 12.01.2024
Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов
0
186
11:20 12.01.2024
Демонстранты попытались проникнуть в тюрьму, где содержится экс-глава МВД Польши
0
180
11:05 12.01.2024
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей
0
224
11:00 12.01.2024
Беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР, двое погибли
0
206
10:32 12.01.2024
Киев должен активнее привлекать на военную службу женщин - генерал США
0
261

Возврат к списку