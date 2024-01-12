Медведев считает, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от Украины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от «проблемного подопечного» в лице Украины.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал он в своем телеграм-канале.