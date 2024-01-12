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НОВОСТИ

Медведев считает, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от Украины

12:05 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от «проблемного подопечного» в лице Украины.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал он в своем телеграм-канале.

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