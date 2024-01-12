Авиакомпании РФ в 2023 г. увеличили перевозки более чем на 10% — до 105 млн пассажиров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпании России по итога 2023 года перевезли 105 млн пассажиров. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%. В 2022 году перевезено 95,2 млн человек», — сказал он.