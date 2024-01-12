США продемонстрировали Азии свою неспособность поддерживать мир — МИД КНР
13:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти продемонстрировали странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свою неспособность поддерживать мир на планете. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Соединенные Штаты — крупнейшая военная держава, страна с самыми большими военными расходами. США никогда не страдали от неспособности развязывать войны, однако им не хватает умения восстанавливать и поддерживать мир», — подчеркнула она на брифинге, комментируя национальную оборонно-промышленную стратегию Пентагона, согласно которой американские власти планируют сделать акцент на сотрудничестве со своими союзниками для формирования «мощной основы» для развития ОПК в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как уточнила официальный представитель МИД КНР, Вашингтону следует уважать позицию стран АТР, которые солидарны в своем стремлении к мирному развитию. «США должны предпринимать больше усилий ради мира и стабильности, не надо нести в регион блоковую конфронтацию, конфликты и хаос войны», — подытожила Мао Нин.
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