Удары Британии и США по Йемену не останутся без ответа — представитель хуситов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары, нанесенные Великобританией и США по территории Йемена, не останутся без ответа. Об этом предупредил военный представитель йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа, заявление которого размещено в его телеграм-канале.

«Противник в лице США и Великобритании несет всю полноту ответственности за эту преступную агрессию против йеменского народа, которая не останется без ответа и наказания», — подчеркнул он.