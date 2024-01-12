США провоцируют РФ, размещая военных и оружие в Финляндии — экс-советник главы Пентагона

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США провоцируют Россию на военный конфликт, размещая на территории Финляндии своих военных и вооружения. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что, если нам позволят, мы собираемся разместить ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения. Глобалистские элиты продолжают говорить людям: „Русские идут, русские идут“. Это абсурд!» — написал он на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).