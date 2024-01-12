Армия Китая подавит любые попытки сепаратистов к независимости Тайваня — МО
14:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подавит любые попытки сепаратистски настроенной администрации Тайваня, пытающейся на «народные деньги» обособить остров от материковой части страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, комментируя планы Тайбэя закупить у США партию новых истребителей F-16V Block 70.
«Руководство [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии в корыстных целях тратит деньги, потом и кровью заработанные народом, на покупку американских вооружений, — говорится в заявлении, опубликованном на странице военного ведомства в социальной сети WeChat. — Это не поможет заглушить общую тенденцию к окончательному воссоединению родины и лишь будет означать для Тайваня опасность войны».
Как уточнил Чжан Сяоган, НОАК будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. «Мы примем все необходимые меры, чтобы решительно подавить любые сепаратистские замыслы сторонников так называемого движения за независимость Тайваня», — подытожил он, напомнив, что армия КНР «постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности».
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