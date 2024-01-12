Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары США и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы их осуждаем», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие удары. «С точки зрения международного права они (удары — прим. ТАСС) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — добавил Песков.