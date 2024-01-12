Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену — Песков
14:12 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары США и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы их осуждаем», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие удары. «С точки зрения международного права они (удары — прим. ТАСС) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — добавил Песков.
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