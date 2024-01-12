Директора ЧОП приговорили к 3 годам условно после стрельбы в школе в Ижевске

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директора частной охранной организации «Щит», работавшей в школе в Ижевске, где произошла стрельба, приговорили к 3 годам условно, признав виновным в том числе в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Октябрьский районный суд Ижевска огласил приговор в отношении 52-летнего жителя Ижевска Злобина А. А., осужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств). С учетом всех исследованных доказательств, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября 2022 года. В результате ЧП погибли 18 человек, более 20 пострадали.