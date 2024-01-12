Власти США лгут об успешном контроле за средствами для Украины — конгрессвумен
15:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) обвинила руководство страны во лжи после того, как в Пентагоне сообщили о провале властей США в обеспечении учета оружия, предназначенного для Украины, на сумму более $1 млрд.
«Вашингтон лгал американцам об успехе вливания миллиардов в Украину», — заявила конгрессвумен на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter). Она в очередной раз призвала Белый дом прекратить финансирование Киева, отметив, что американские налогоплательщики «не должны финансировать убийство молодых украинских мужчин, чтобы пополнить кошельки военно-промышленного комплекса».
Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог «полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину». По его оценкам, по состоянию на июнь прошлого года власти США не смогли провести в срок инвентаризацию военного оборудования для Киева на сумму более $1 млрд. Газета The New York Times подсчитала, что речь идет ориентировочно о 40 тыс. единиц оружия. Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась только небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.
НОВОСТИ
- 16:12 12.01.2024
- Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ — Медведев
- 16:00 12.01.2024
- США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови» — Эрдоган
- 15:50 12.01.2024
- СберИндекс: Потребление продовольствия в РФ вернулось к допандемийным значениям
- 15:32 12.01.2024
- Лидеры ЕС «пришли в ярость» от решения главы Евросовета уйти в отставку — Politico
- 15:12 12.01.2024
- Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом
- 14:32 12.01.2024
- Директора ЧОП приговорили к 3 годам условно после стрельбы в школе в Ижевске
- 14:25 12.01.2024
- СМИ: Курорт Сбера «Манжерок» дает импульс для развития алтайского бизнеса
- 14:12 12.01.2024
- Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену — Песков
- 14:00 12.01.2024
- Армия Китая подавит любые попытки сепаратистов к независимости Тайваня — МО
- 13:32 12.01.2024
- США провоцируют РФ, размещая военных и оружие в Финляндии — экс-советник главы Пентагона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать