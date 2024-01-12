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Власти США лгут об успешном контроле за средствами для Украины — конгрессвумен

15:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) обвинила руководство страны во лжи после того, как в Пентагоне сообщили о провале властей США в обеспечении учета оружия, предназначенного для Украины, на сумму более $1 млрд.

«Вашингтон лгал американцам об успехе вливания миллиардов в Украину», — заявила конгрессвумен на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter). Она в очередной раз призвала Белый дом прекратить финансирование Киева, отметив, что американские налогоплательщики «не должны финансировать убийство молодых украинских мужчин, чтобы пополнить кошельки военно-промышленного комплекса».

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог «полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину». По его оценкам, по состоянию на июнь прошлого года власти США не смогли провести в срок инвентаризацию военного оборудования для Киева на сумму более $1 млрд. Газета The New York Times подсчитала, что речь идет ориентировочно о 40 тыс. единиц оружия. Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась только небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.

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