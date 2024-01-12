Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом
15:12 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Ранее сегодня авиакомпании группы «Аэрофлот» заявили, что не используют воздушное пространство Йемена.
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