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НОВОСТИ

Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом

15:12 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня авиакомпании группы «Аэрофлот» заявили, что не используют воздушное пространство Йемена.

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