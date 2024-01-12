Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня авиакомпании группы «Аэрофлот» заявили, что не используют воздушное пространство Йемена.