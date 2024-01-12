0
0
46
НОВОСТИ

СберИндекс: Потребление продовольствия в РФ вернулось к допандемийным значениям

15:50 12.01.2024

В Сбере проанализировали потребительские расходы россиян в декабре 2023 года и подвели итоги года. По данным СберИндекса , в заключительный месяц прошлого года эти расходы составили 6625,7 млрд руб., что на 17,7% выше в номинальном выражении, чем в декабре 2022 года, и на 9,3% – в реальном.

Традиционно декабрь становится рекордным месяцем с точки зрения потребительских расходов населения. Прошедший 2023 год не стал исключением: по сравнению с ноябрем в декабре траты граждан в номинальном выражении выросли на 15,1%. В 2022 году прирост составлял 14% – это самый низкий декабрьский рост за всю историю наблюдений СберИндекса (с 2012 года). Наиболее высокие значения этого показателя были достигнуты в 2014 году (+19,6%) и в 2015 году (+17,3%).

Вместе с тем в реальном выражении с учетом сезонного фактора, потребительские расходы россиян в декабре 2023 года снизились на 0,7% к ноябрю. Снижение практически полностью объясняется тем, что население сократило расходы на непродовольственные товары на 1,7%. При этом расходы на продовольственные товары и услуги практически не изменились в сезонно-сглаженном эквиваленте (то есть с исключением влияния сезонного и календарного фактора), расходы на общепит незначительно снизились к ноябрю.

На протяжении всего 2023 года потребительский спрос был сильным во всех категориях расходов. Потребление продовольственных товаров вернулось к допандемийным значениям, но уровня 2014 года пока не достигло. А вот расходы на общепит и услуги в 2023 году достигали максимума за всю историю наблюдений СберИндекса (общепит – в ноябре, а услуги – в декабре). На фоне ускорения инфляции и ожиданий по повышению ключевой ставки потребление непродовольственных товаров вышло на пик в октябре 2023 года. Потребление непродовольственных товаров в этот месяц стало третьим по величине за всю историю наблюдений (после декабря 2014 года и февраля 2022 года).

Подготовку к Новому году потребители начали заранее, но пик количества покупок пришелся на 28-30 декабря. Отличительная особенность 2023 года – растущая популярность маркетплейсов: их доля в общих расходах выросла с 15% в декабре 2022 года до 19% в декабре 2023 года. В других категориях динамика номинальных трат примерно совпадала с прошлогодней: по сравнению с ноябрем рост расходов на бытовую технику и электронику в декабре 2023 года составил 42%, на ювелирные изделия – 104%, на товары для красоты и здоровья – 47%, на хобби и увлечения – 43%, на книги – 24%. Кроме того, с середины декабря россияне активно делали закупки к праздничному столу в продуктовых и винных магазинах (прирост на 28% в обеих категориях).

31 декабря общие траты россиян закономерно снизились на треть к предыдущему дню практически во всех категориях, кроме цветов и подарков (+16%) и винных магазинов (+4%). Траты на такси также сократились, но меньше, чем в других категориях (-9%). Основная доля расходов потребителей в этот день пришлась на продукты и общепит.

Примечательно, что расходы россиян в первую неделю 2024 года значительно отличались от затрат годовой давности. Меньше прошлогодних оказались номинальные траты в винных магазинах (-11,7%), расходы на хобби и увлечения (-12,9%), развлечения (-1,5%), локальный транспорт (-13,8%). Сокращение расходов в большинстве категорий непродовольственных товаров было компенсировано их ростом в универсальных магазинах и маркетплейсах (+39,2%). В категориях «Такси», «Развлечения» и «Турагентства» количество покупок также снизилось к прошлому году (на 6, 8 и 4% соответственно).

Траты россиян в новогодних поездках увеличились на 8% к прошлому году, что близко к значению инфляции. Наибольший рост расходов туристов пришелся на продуктовые магазины (+22,7%), универсальные магазины и категорию «Специализированные товары и услуги» (+10,6%), а также на медицину, красоту и здоровье (+8,9%). Общее количество внутренних поездок чуть сократилось (-1,6%) по сравнению с прошлым годом. Количество поездок в Москву, Санкт-Петербург и Владимирскую область снизилось ощутимо (-7,9, -2,8 и -13% соответственно). А вот интерес к региональным поездкам растет – например, в Краснодарский край (+3,5%), Татарстан (+0,5%), Калининград (+8,6%), Мурманскую область (+13,7%) и особенно Крым (+29,3%).

СберИндекс – аналитический портал Сбера. На сайте представлено более 20 индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, реальная динамика потребительских расходов, заработных плат, цен на недвижимость и другие ключевые показатели рынка. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 12.01.2024
Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ — Медведев
0
23
16:00 12.01.2024
США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови» — Эрдоган
0
56
15:32 12.01.2024
Лидеры ЕС «пришли в ярость» от решения главы Евросовета уйти в отставку — Politico
0
117
15:12 12.01.2024
Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом
0
142
15:00 12.01.2024
Власти США лгут об успешном контроле за средствами для Украины — конгрессвумен
0
166
14:32 12.01.2024
Директора ЧОП приговорили к 3 годам условно после стрельбы в школе в Ижевске
0
192
14:25 12.01.2024
СМИ: Курорт Сбера «Манжерок» дает импульс для развития алтайского бизнеса
0
210
14:12 12.01.2024
Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену — Песков
0
211
14:00 12.01.2024
Армия Китая подавит любые попытки сепаратистов к независимости Тайваня — МО
0
257
13:32 12.01.2024
США провоцируют РФ, размещая военных и оружие в Финляндии — экс-советник главы Пентагона
0
267

Возврат к списку