СберИндекс: Потребление продовольствия в РФ вернулось к допандемийным значениям

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В Сбере проанализировали потребительские расходы россиян в декабре 2023 года и подвели итоги года. По данным СберИндекса , в заключительный месяц прошлого года эти расходы составили 6625,7 млрд руб., что на 17,7% выше в номинальном выражении, чем в декабре 2022 года, и на 9,3% – в реальном.

Традиционно декабрь становится рекордным месяцем с точки зрения потребительских расходов населения. Прошедший 2023 год не стал исключением: по сравнению с ноябрем в декабре траты граждан в номинальном выражении выросли на 15,1%. В 2022 году прирост составлял 14% – это самый низкий декабрьский рост за всю историю наблюдений СберИндекса (с 2012 года). Наиболее высокие значения этого показателя были достигнуты в 2014 году (+19,6%) и в 2015 году (+17,3%).

Вместе с тем в реальном выражении с учетом сезонного фактора, потребительские расходы россиян в декабре 2023 года снизились на 0,7% к ноябрю. Снижение практически полностью объясняется тем, что население сократило расходы на непродовольственные товары на 1,7%. При этом расходы на продовольственные товары и услуги практически не изменились в сезонно-сглаженном эквиваленте (то есть с исключением влияния сезонного и календарного фактора), расходы на общепит незначительно снизились к ноябрю.

На протяжении всего 2023 года потребительский спрос был сильным во всех категориях расходов. Потребление продовольственных товаров вернулось к допандемийным значениям, но уровня 2014 года пока не достигло. А вот расходы на общепит и услуги в 2023 году достигали максимума за всю историю наблюдений СберИндекса (общепит – в ноябре, а услуги – в декабре). На фоне ускорения инфляции и ожиданий по повышению ключевой ставки потребление непродовольственных товаров вышло на пик в октябре 2023 года. Потребление непродовольственных товаров в этот месяц стало третьим по величине за всю историю наблюдений (после декабря 2014 года и февраля 2022 года).

Подготовку к Новому году потребители начали заранее, но пик количества покупок пришелся на 28-30 декабря. Отличительная особенность 2023 года – растущая популярность маркетплейсов: их доля в общих расходах выросла с 15% в декабре 2022 года до 19% в декабре 2023 года. В других категориях динамика номинальных трат примерно совпадала с прошлогодней: по сравнению с ноябрем рост расходов на бытовую технику и электронику в декабре 2023 года составил 42%, на ювелирные изделия – 104%, на товары для красоты и здоровья – 47%, на хобби и увлечения – 43%, на книги – 24%. Кроме того, с середины декабря россияне активно делали закупки к праздничному столу в продуктовых и винных магазинах (прирост на 28% в обеих категориях).

31 декабря общие траты россиян закономерно снизились на треть к предыдущему дню практически во всех категориях, кроме цветов и подарков (+16%) и винных магазинов (+4%). Траты на такси также сократились, но меньше, чем в других категориях (-9%). Основная доля расходов потребителей в этот день пришлась на продукты и общепит.

Примечательно, что расходы россиян в первую неделю 2024 года значительно отличались от затрат годовой давности. Меньше прошлогодних оказались номинальные траты в винных магазинах (-11,7%), расходы на хобби и увлечения (-12,9%), развлечения (-1,5%), локальный транспорт (-13,8%). Сокращение расходов в большинстве категорий непродовольственных товаров было компенсировано их ростом в универсальных магазинах и маркетплейсах (+39,2%). В категориях «Такси», «Развлечения» и «Турагентства» количество покупок также снизилось к прошлому году (на 6, 8 и 4% соответственно).

Траты россиян в новогодних поездках увеличились на 8% к прошлому году, что близко к значению инфляции. Наибольший рост расходов туристов пришелся на продуктовые магазины (+22,7%), универсальные магазины и категорию «Специализированные товары и услуги» (+10,6%), а также на медицину, красоту и здоровье (+8,9%). Общее количество внутренних поездок чуть сократилось (-1,6%) по сравнению с прошлым годом. Количество поездок в Москву, Санкт-Петербург и Владимирскую область снизилось ощутимо (-7,9, -2,8 и -13% соответственно). А вот интерес к региональным поездкам растет – например, в Краснодарский край (+3,5%), Татарстан (+0,5%), Калининград (+8,6%), Мурманскую область (+13,7%) и особенно Крым (+29,3%).

СберИндекс – аналитический портал Сбера. На сайте представлено более 20 индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, реальная динамика потребительских расходов, заработных плат, цен на недвижимость и другие ключевые показатели рынка. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекс.