США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови» — Эрдоган

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в «море крови».

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, — подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. — В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно».