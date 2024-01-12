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НОВОСТИ

США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови» — Эрдоган

16:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в «море крови».

«Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, — подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. — В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно».

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