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НОВОСТИ

Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы

16:32 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

«Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. <…> Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии», — говорится в сообщении.

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