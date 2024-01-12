БПЛА уничтожен над Белгородской областью — МО РФ
17:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 января текущего года около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.
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