Заболеваемость ковидом в РФ в семь раз ниже, чем во многих странах Европы — Попова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России на сегодняшний день в семь раз ниже, чем в ряде европейских стран. Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если сравнивать наши цифры с цифрами в других странах, то на сегодняшний день по ковиду <…> у нас заболеваемость в семь раз ниже, чем в целом ряде европейских стран», — сказала она.