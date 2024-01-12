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Лидер «Левого фронта» Удальцов арестован по делу об оправдании терроризма

17:32 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отправил под стражу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», — зачитала свое решение судья Евгения Николаева.

Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). По словам адвоката, в тех действиях лидера «Левого фронта», которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления.

Ранее сообщалось, что в квартире Удальцова в Москве был проведен обыск, изъяты документы, гаджеты и электронные носители информации. После этого его увезли на допрос в главное здание СК в Техническом переулке.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.

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