Лидер «Левого фронта» Удальцов арестован по делу об оправдании терроризма
17:32 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил под стражу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», — зачитала свое решение судья Евгения Николаева.
Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). По словам адвоката, в тех действиях лидера «Левого фронта», которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления.
Ранее сообщалось, что в квартире Удальцова в Москве был проведен обыск, изъяты документы, гаджеты и электронные носители информации. После этого его увезли на допрос в главное здание СК в Техническом переулке.
В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.
НОВОСТИ
- 17:12 12.01.2024
- Заболеваемость ковидом в РФ в семь раз ниже, чем во многих странах Европы — Попова
- 17:00 12.01.2024
- БПЛА уничтожен над Белгородской областью — МО РФ
- 16:32 12.01.2024
- Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы
- 16:12 12.01.2024
- Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ — Медведев
- 16:00 12.01.2024
- США и Великобритания пытаются превратить Красное море в «море крови» — Эрдоган
- 15:50 12.01.2024
- СберИндекс: Потребление продовольствия в РФ вернулось к допандемийным значениям
- 15:32 12.01.2024
- Лидеры ЕС «пришли в ярость» от решения главы Евросовета уйти в отставку — Politico
- 15:12 12.01.2024
- Росавиация запретила авиакомпаниям летать над Йеменом
- 15:00 12.01.2024
- Власти США лгут об успешном контроле за средствами для Украины — конгрессвумен
- 14:32 12.01.2024
- Директора ЧОП приговорили к 3 годам условно после стрельбы в школе в Ижевске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать