Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда», корреспондент которой присутствовал на церемонии подписания. В настоящий момент Сунак находится в Киеве с визитом.

По словам украинского президента, «обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО».

Ранее британское правительство сообщило, что стороны «подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и что Великобритания станет первой страной Группы семи, заключившей конкретное соглашение о гарантиях безопасности», которые государства — члены объединения обещали предоставить Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию «консультироваться с Украиной» в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву «быструю и долгосрочную поддержку» в вопросах обороны.