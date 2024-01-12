США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток — Пентагон
18:40 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Нам нечего объявить в контексте отправки дополнительных сил США в регион», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса в эфире телеканала CNN.
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