США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток — Пентагон

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Нам нечего объявить в контексте отправки дополнительных сил США в регион», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса в эфире телеканала CNN.