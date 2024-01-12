Израиль уничтожил за время боев в Газе более 700 ракетных установок ХАМАС

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные уничтожили в ходе наземной операции в секторе Газа более 700 ракетных установок, использовавшихся вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля действуют в секторе Газа, захватывая и уничтожая сотни ракет, в том числе ракет большой дальности, и захватывая и уничтожая ракетные пусковые установки. С начала наземной операции в результате авиаударов и действий сухопутных сил было уничтожено более 700 ракетных установок», — говорится в сообщении.