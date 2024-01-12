Число артобстрелов со стороны Украины сократилось на 90% по сравнению с летом — Welt
20:00 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. Об этом заявил корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире телеканала Welt.
«Частота [обстрелов] украинской артиллерии снизилась на 90% по сравнению с летом из-за нехватки артиллерийских боеприпасов», — сказал Шмидтке. Он напомнил, что в конце 2023 года ФРГ передала Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов, в этом году поставит еще 140 тыс. снарядов. «Но если исходить из того, что Украине ежедневно требуются от 2 тыс. до 5 тыс. артиллерийских снарядов <…>, то эти [поставки] — капля в море», — пояснил журналист.
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