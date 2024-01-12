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НОВОСТИ

Липецкая область применит опыт Сбера для развития искусственного интеллекта

19:50 12.01.2024

Сбер и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (AI). Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отмечено в соглашении, стороны будут развивать искусственный интеллект и машинное обучение, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых технологий и сервисов в Липецкой области.

«Липецкая область динамично идет вперед по пути AI-трансформации, и Сбер системно поддерживает регион в этом, – отметил Александр Ведяхин. – Вместе с местным правительством мы реализуем широкий спектр цифровых проектов для устойчивого развития региона и повышения качества жизни его жителей. Так, уже достигнута договоренность об открытии в Липецке «Школы 21», которая поможет решить проблему дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов. Передовые AI-решения все активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере управления регионом. Подписанное соглашение еще больше укрепит наше сотрудничество и ускорит развитие новых технологий на благо граждан».

Также запланированы исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других AI-технологий в различных отраслях экономики. Будут проводиться совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов.

«В 2023 году Липецкая область стала лауреатом национальной премии за вклад в развитие искусственного интеллекта, – напомнил Игорь Артамонов. – Кроме современных систем видеоаналитики, обеспечивающих безопасность жителей, искусственный интеллект мы применяем для мониторинга транспортных потоков и управления ими. Наши голосовые помощники помогают подать заявку в Единую диспетчерскую службу или вызвать врача. С помощью таких систем мы затем собираем обратную связь от жителей и корректируем работу учреждений, помогая им становиться более клиентоцентричными. Подписанное соглашение поможет нам значительно продвинуться в развитии современных сервисов и повышении качества жизни населения».

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