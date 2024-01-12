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Политика властей Косова вынудила покинуть край 13% сербов за последний год — МИД Сербии

20:40 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика террора и постоянное давление на сербское население со стороны властей непризнанного Косова вынудили покинуть край за последние 12 месяцев 13% сербов. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе приема для дипломатического корпуса.

«Вопрос Косова и Метохии является для нас вопросом высочайшего национального и государственного значения. К сожалению, ситуация в нашей южной провинции чрезвычайно сложна. Сербы в Косове и Метохии живут в состоянии постоянной опасности, напряжения и неопределенности, они лишены основных прав человека и постоянно опасаются за свою жизнь. Помимо того факта, что возвращение в Косово и Метохию по-прежнему невозможно для более чем 200 тыс. расселенных лиц, дополнительное беспокойство вызывает и то, что только за последний год целых 13% сербов покинули край из-за продолжающегося террора и давления, оказываемых Приштиной на сербское население», — заявил Дачич в своем обращении к собравшимся дипломатам.

«Я повторю еще раз. Мы не признаем провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косова ни прямо, ни косвенно. Мы не допустим, чтобы наш южный край стал членом ООН», — указал глава внешнеполитического ведомства.

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