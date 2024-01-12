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Потребительская инфляция в РФ по итогам 2023 г. составила 7,42% — МЭР

21:20 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребительская инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42% к декабрю 2022 года. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

«По итогам 2023 года потребительская инфляция составила 7,42% к декабрю 2022 года. В помесячном выражении в декабре рост потребительских цен замедлился до 0,73%. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 1,49% при снижении темпов роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов, при этом на плодоовощную продукцию цены изменились на 6,08%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,42% на фоне снижения темпов удорожания отечественных легковых автомобилей. В секторе услуг рост цен также замедлился при снижении цен на ряд услуг, связанных с туризмом», — отмечается в обзоре.

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