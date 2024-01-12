Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) и интернет-издание «Холод». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Г. Ш. Чхартишвили выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.