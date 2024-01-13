0
0
65
НОВОСТИ

МВД РФ предлагает не пока не наказывать граждан ЛНР, ДНР и Украины, которые еще не урегулировали свой статус

09:00 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает освободить от административной ответственности до 31 декабря 2024 года за нарушения режима пребывания в РФ граждан Украины, а также лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, желающих урегулировать свое правовое положение в стране. Это следует из подготовленного ведомством проекта указа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно действующему указу, жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, считаются иностранцами. Такие граждане и лица без гражданства могут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), при этом обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:47 13.01.2024
На Тайване сегодня проходят выборы главы администрации и депутатов парламента
0
113
09:43 13.01.2024
В США показали самолет, который может стать прообразом новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров
0
124
09:37 13.01.2024
До 19 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве в субботу, 13 января
0
118
09:31 13.01.2024
Авианосец ВМС США Carney нанес новый удары крылатыми ракетами по целям в Йемене
0
148
22:40 12.01.2024
Удерживаемый СБУ американец Лира умер в заключении на Украине
0
818
22:00 12.01.2024
Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина
0
763
21:20 12.01.2024
Потребительская инфляция в РФ по итогам 2023 г. составила 7,42% — МЭР
0
739
20:40 12.01.2024
Политика властей Косова вынудила покинуть край 13% сербов за последний год — МИД Сербии
0
700
20:00 12.01.2024
Число артобстрелов со стороны Украины сократилось на 90% по сравнению с летом — Welt
0
870
19:50 12.01.2024
Липецкая область применит опыт Сбера для развития искусственного интеллекта
0
757

Возврат к списку