МВД РФ предлагает не пока не наказывать граждан ЛНР, ДНР и Украины, которые еще не урегулировали свой статус

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает освободить от административной ответственности до 31 декабря 2024 года за нарушения режима пребывания в РФ граждан Украины, а также лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, желающих урегулировать свое правовое положение в стране. Это следует из подготовленного ведомством проекта указа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно действующему указу, жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, считаются иностранцами. Такие граждане и лица без гражданства могут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), при этом обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов.