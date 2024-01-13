Авианосец ВМС США Carney нанес новый удары крылатыми ракетами по целям в Йемене

09:31 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы США 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, сообщает Центральное военное командование США в соцсети Х.

"Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney по конкретной военной цели с использованием ракет "Томагавк" и был продолжением действий, связанных с ударами, нанесенными 12 января, и направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что хуситы наносили удары по судам с применением противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.