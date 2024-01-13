До 19 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве в субботу, 13 января
09:37 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 19 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице прогнозируют от минус 19 до минус 17 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
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