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На Тайване сегодня проходят выборы главы администрации и депутатов парламента

09:47 13.01.2024 Источник: Интерфакс

Избирательные участники на выборах главы администрации Тайваня, депутатов и партий парламента открылись во всех районах острова в 08:00 по местному времени (03:00 мск).

В выборах на Тайване имеют право принимать участие 19,5 млн человек. Об их результатах после ручного подсчета бюллетеней должно быть известно уже вечером в субботу. Участки будут работать до 16:00 (11:00 мск).

За пост главы администрации борются три кандидата - Лай Циндэ, представляющий Демократическую прогрессивную партию, выступающую за провозглашение независимости Тайваня, Хоу Юи от Гоминьдана, стремящегося к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а также Кэ Вэньчжэ - основатель Тайваньской народной партии, которая также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

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