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Президент ФРГ дал совет правительству Шольца по поводу протестов фермеров

13:00 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительству ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца ввиду снижения доверия со стороны населения следует лучше объяснять свои решения. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью, которое опубликовано в газете Sueddeutsche Zeitung.

«Мы в особенной ситуации. Многие кризисы, которые следовали друг за другом, создают неопределенность. Но ясно и другое — когда доверие к правительству падает, то это означает, что решения недостаточно доводятся до сведения <…> или же их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это», — сказал президент.

Штайнмайер, говоря о масштабных протестах фермеров, призвал «проводить личные беседы». «Протесты легитимны, но молчание между федеральным правительством и фермерами вредит всем сторонам», — полагает он.

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