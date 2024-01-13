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Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме

13:18 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, назвал полным беспределом новость о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

«Это полный беспредел», — заявил он в социальной сети X («икс», ранее Twitter). Так Маск прокомментировал пост предпринимателя из США Дэвида Сакса, который написал, что для вызволения Лиры из заключения было бы достаточно одного телефонного звонка Администрации президента США Джо Байдена, но ее представители «и пальцем не пошевелили» для этого. По его словам, тот факт, что «американский гражданин был убит в заключении, разоблачает бандитский и лишенный ориентиров режим», который установился на Украине.

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине.

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