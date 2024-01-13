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НОВОСТИ

ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны

14:00 13.01.2024 Источник: Интерфакс

Российские военные сообщили, что в субботу нанесен удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

"Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении. До этого Минобороны РФ сообщало о применении гиперзвукового "Кинжала" для удара по ОПК Украины 8 января.

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