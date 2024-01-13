ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
15:15 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания не имеет возможности задействовать свои новейшие авианосцы в операции Prosperity Guardian в Красном море. Как сообщила газета The Daily Telegraph, ВМС королевства не могут доукомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого авианосцы не могут отправиться в дальнее плавание.
Издание уже неоднократно передавало, что британский флот и ВС в целом испытывают острый кадровый голод. Экипаж Fort Victoriа, которое сочетает функции танкера и грузового судна, должен составлять около 100 человек, но сейчас он существенно меньше. По данным газеты, из-за этого судно до сих пор находится в доке Ливерпуля, хотя завершило ремонт после похода британской авианосной группы в Индо-Тихоокеанский регион в 2021 году.
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